Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Erzincan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı ülke geneliyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başkanlığında 81 ilde Valiler, ilgili ve sorumluluğu bulunan kurumların yöneticilerinin katılımı ile toplantı yapıldı.

Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen toplantıda; Vali Mehmet Makas, yaptığı konuşmasında ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon ile önleyici ve koruyucu tedbir çalışmalarını en hassas şekilde uygulamaya devam edileceğine vurgu yaptı.

Erzincan'daki toplantıya Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı ilgili ve sorumluluğu bulunan kurumların yöneticileri katıldı.