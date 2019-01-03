Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurul toplantısı yapıldı

Erzincan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı Başkanlığında Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2018 Yılı 1. Dönem toplantısında alınan kararlar değerlendirildi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Uğur Kaplan tarafından, 2018 yılı şiddet verileri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Erzincan İl Eylem ve Faaliyet Planı hakkında sunum yapıldı. Toplantı da İl Eylem Planının 1.1.1 maddesinde yer almakta olan “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanması için Valilik ve Belediyelerin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumsal sorumlulukların altını çizen birer iç genelge yayımlanması” kapsamında hazırlanan genelge taslağının eklerinin tamamlandıktan sonra yayınlanması, Erzincan genelinde kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkin ve kararlılıkla devam etmesi noktasında teknik kurulun toplanarak 2019 Yılı Yıllık Faaliyet Planı oluşturulmasına yönelik kararlar alındı.