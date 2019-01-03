İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurul toplantısı yapıldı

Erzincan’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantı Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı Başkanlığında Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2018 Yılı 1. Dönem toplantısında alınan kararlar değerlendirildi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Uğur Kaplan tarafından, 2018 yılı şiddet verileri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Erzincan İl Eylem ve Faaliyet Planı hakkında sunum yapıldı. Toplantı da İl Eylem Planının 1.1.1 maddesinde yer almakta olan “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanması için Valilik ve Belediyelerin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumsal sorumlulukların altını çizen birer iç genelge yayımlanması” kapsamında hazırlanan genelge taslağının eklerinin tamamlandıktan sonra yayınlanması, Erzincan genelinde kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkin ve kararlılıkla devam etmesi noktasında teknik kurulun toplanarak 2019 Yılı Yıllık Faaliyet Planı oluşturulmasına yönelik kararlar alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.