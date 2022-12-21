Kafenin bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Erzincan'da bir kafeteryanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay Erzincan Merkez Tekin Civaş Caddesi üzerinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çatıdan yükselen dumanı gören yetkililer durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç merdivenini kullanarak çatıya çıktı. Baca çıkışından çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevler yayılmadan kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı. Yangında ufak çaplı maddi hasar oluştu.