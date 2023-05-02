İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda kaldırım yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

Erzincan'da belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda kaldırım yenileme çalışmaları sürdürülüyor.


Belediye ekiplerince, şehir genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmaları ile kaldırımlar yenilenerek vatandaşların rahat ve güvenli yürüyebilmeleri sağlanıyor. Kendi tesislerinde kendi işçileriyle ürettiği taşları ihtiyaç dahilinde şehir sokaklarında kullanan Erzincan Belediyesi çalışmalarına devam ediyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde başlatılan çalışmalar devam ederken bu çerçevede İnönü Mahallesi, Ömer Parmaksızoğlu Caddesinde kaldırım yenileme çalışması yapılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.