Kamu Başdenetçisi Malkoç Erzincan'da STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

Erzincan'da Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un katılımıyla “Ombudsman Erzincanlılarla Buluşuyor” programı gerçekleştirildi. Programda öğrenciler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarından kendilerine yönelik talep ve tavsiyeler dinlenerek çözüm önerileri sunuldu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun bilinirliğini arttırmak ve öğrenciler, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarının taleplerini görüş ve önerilerini dinlemek amacıyla Erzincan'da “Ombudsman Erzincanlılarla Buluşuyor” programı düzenlendi. Vali Mehmet Makas'ın açılış konuşmasını yaptığı programda daha sonra konuşma yapan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

“100'ncü yılımızda Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ne der diye değil, Türkiye ne diyor diye bakılacak”

Bilgilendirme konuşmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100'ncü yılına emin adımlarla ve güçlenerek girdiğini belirten Malkoç, “Şimdiye kadar şöyleydi; bir şey yapacağımız zaman Avrupa Birliği ne der? Amerika Birleşik Devletleri ne der? O devir bitti. 100'ncü yılımıza geldik, aslan yavrusu büyüdü aslan oldu. Bundan sonra herkes Türkiye ne diyor diye bakacak” ifadelerini kullandı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Osmanlı Orta Doğu'yu ve dünyayı adaletle yönetti. Yoruldu. İç dış sebeplerle zayıfladı. Batılı emperyalist güçler onu parçaladı, öldürdü ama o aslan olan Osmanlı ölmeden önce bir yavru doğurdu. O yavrunun adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Şimdi, bizim devletimiz aslan yavrusu. Aslanın yavrusu ne olur? Karga falan olmaz değil mi? Aslan olur. Küçükken hakkını yediler, hukukunu çiğnediler. O'da büyüdü ve önümüzde ki 2023'te 100'ncü yıl dönümünü kutlayacak inşallah. Güçlenince etrafı da bakmaya başladı. Nerede hukukumuzu çiğnediler? Nerede hakkımızı yediler? Ondan sonra hakkımızı yenen hukukumuzun çiğnenen yerlerine müdahale etmeye başlayınca Avrupa Birliği, Amerika veya diğerleri ses çıkarmaya başladı. Onlar ne derse desin, biz millet olarak hukukumuzu korumasını biliriz, hakkımızı da almasını biliriz Allah'ın izniyle. Şimdiye kadar şöyleydi; bir şey yapacağımız zaman Avrupa Birliği ne der? Amerika Birleşik Devletleri ne der? O devir bitti. 100'ncü yılımıza geldik, aslan yavrusu büyüdü aslan oldu. Bundan sonra herkes Türkiye ne diyor diye bakacak Allah'ın izniyle, bunda tereddüdümüz yok. Onun için 21'nci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Devlet büyüklerimiz de bunu söyledi ama bunun temelinde güçlü olmamızın şartı da hakkaniyet ve adalet. Muhtarımız da adil olacak, belediye başkanımız adil olacak, yöneticiler, daire amirleri vatandaşa velinimet olarak bakacak. Bu uygulamaları da çoğaltacağız, bakanlarımız da böyle olacak. Eksik, noksan oldu mu mahkemeye gitmeden önce bizim gibi kurumlara gelinecek. CİMER'e gidilecek. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'na gidilecek. Mahkemeye gitmek zaten doğal hakkınız. Çok teşekkür ediyorum, kürsüyü sizlere bırakacağız arkadaşlar”

Protokol konuşmalarının ardından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Kamu Denetçilsi Saadettin Kalkan tarafından öğrenciler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarından kendilerine yönelik talep ve tavsiyeler dinlenerek çözüm önerileri sunuldu.

Gerçekleştirilen programa il protokolünün yanı sıra STK temsilcileri, kamu kurum müdürleri, Bayburt, Gümüşhane ve Erzurum'dan öğrenci toplulukları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.