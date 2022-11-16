Kamu Başdenetçisi Malkoç ve kamu denetçilerinden oluşan heyet Erzincan'da halkla buluşacak

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ve kamu denetçilerinden oluşan heyet, “Ombudsman Halkla Buluşuyor'' programı çerçevesinde 21-22 Kasım 2022 tarihlerinde Erzincan'da halkla buluşacak.

Ombudsman Şeref Malkoç ve heyeti Erzincan ziyareti çerçevesinde; 21 Kasım 2022 pazartesi günü basın mensuplarıyla bir otelin salonunda basın toplantısı gerçekleştirecek.

Daha sonra Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde saat 10.30'da “Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri” adlı konferansa katılacaklar.