İhlas Haber Ajansı

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Kamyonet devrildi: 1 yaralı

Erzincan’da kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 DV 420 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarparak yan yattı. Kazada kamyonette sürücünün yanında bulunan bir kişi yaralandı.


Yaralı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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