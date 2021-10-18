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Kamyonun kasasında sıkışan büyükbaş hayvanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Erzincan’da kamyonun kasasının kapaklarına sıkışan büyükbaş hayvanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzincan'da kamyonun kasasının kapaklarına sıkışan büyükbaş hayvanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Erzincan- Erzurum kara yolu Akyazı mevkiinde Vasip Aksoy idaresindeki büyükbaş hayvan yüklü 25 DU 228 plakalı kamyon, aniden yavaşlaması sonucu, hayvanlardan ikisi kasada bulunan kapaklara sıkıştı.


Durumu fark eden sürücü itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, kurtarma aracındaki ekipmanlarla, kamyon kasasında sıkışan iki büyükbaş hayvanı kısa sürede kurtararak sahibine teslim etti.

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