Erzincan'da Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde kanalizasyon baca (rögar) kapaklarının bakım ve onarımı gerçekleştiriyor.

Erzincan'da bulvar, cadde ve sokaklarda bulunan kanalizasyon baca kapakları yenileniyor. Standart üstü yük ve çevresel etkenlerle kırılan, yerinden çıkan, ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon baca (rögar) kapakları, trafik yüküne daha dayanıklı kapaklarla değiştirilerek asfalt ile aynı seviyeye getiriliyor. Erzincan genelinde ilk aşamada ihtiyaç bulunan bölgelerde kanalizasyon baca kapakları değiştirilirken, trafiğin uygun olduğu saatlerde ve gerekli önlemler alınarak çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Su ve Kanalizasyon Müdürü Savaş Ağsu, “Şehir genelinde öncelikli olarak ihtiyaç bulunan yerlerde kırılan kanalizasyon baca kapaklarını yeniliyoruz. Çeşitli nedenlerle ekonomik ömrünü tamamlamış ve kırılan baca kapaklarını yenileyerek asfalt ile aynı seviyeye getiriyoruz. Kanalizasyon baca kapaklarını yenileme çalışmalarımız şehir genelinde devam edecektir.” dedi.