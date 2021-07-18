Kanalizasyon kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan'da kanalizasyon kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Erzincan merkez Ergenekon Mahallesi‘nde bulunan kanalizasyon kuyusuna düşen köpeği yaklaşık 2 saatlik uğraş sonucu itfaiye ekipleri büyük titizlikle bulunduğu kuyudan kurtardı. Köpeğin sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Beline bağladığı halat yardımıyla kuyuya inen itfaiye personeli uzun uğraş sonucu mahsur kalan yavru köpeği bulunduğu kuyudan çıkardı. Kurtarma operasyonu sonucu yıkayarak temizleyen itfaiye çalışanları yavru köpeğin ismini ise ‘Zeytin' koydu. Gösterdikleri duyarlılıktan ötürü çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye çalışanları alkışlayarak tebrik etti.