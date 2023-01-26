Kanalizasyon suyu tarlalara akıyor

Kanalizasyondan tarlalara akan suyun sağlık açısından tehlike oluşturduğunu ifade eden Günbağı köyü Muhtarı Cemal Akdağ, “Tıkanıklık sebebiyle kanalizasyondan görüldüğü gibi taşan su tarlalara akıyor. Geçtiğimiz haziran ayında İl Özel İdaresine konuyla ilgili dilekçe verip gerekenin yapılması talebinde bulunduk. Belediyeden bir ekip geldi, kuka salmışlar, tıkanıklığı açamadılar. Daha sonra yine ilgili yerlere dilekçelerle burasının çözüme kavuşması için müracaatlarda bulunduk. Bir sonuç alamadık. Kanalizasyondan akan su tarlalara gidiyor. Yazın mahsulümüzü bu tarlalardan kazanıp satıyoruz. Sağlık açısından tehlike oluşturuyor, hayvanlarımız gidip bu akan sudan su içiyorlar. İl Özel İdaresinden henüz ilgilenen olmadı. Tıkana tıkana en son köyün içerisine kadar gidecek” dedi.