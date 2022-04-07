Erzincan'da halk eğitimi programı dâhilinde kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı.

Kanser, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılı verilerine göre; ilgili yılda küresel bazda 19.2 milyon yeni kanser vakası tespit edilmişken, hastalığa bağlı 9.9 milyon ölüm gerçekleşmiştir. Dünya genelinde 75 yaşına kadar her 5 kişiden 1 kişinin kansere yakalanacağı ve her 10 kişiden 1'inin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir. Dünyada ve ülkemizde ilk sıralarda yer alan kanser türleri akciğer, meme ve kolorektal kanserler olarak benzerlik göstermektedir.

Erzincan Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi personellerinden Dr. Ayşe Sena Çelik ve Hemşire Aysun Sarıoğlu tarafından Erzincan Halk Eğitim Merkezi eğitim salonunda halk eğitimi programı düzenlendi. Katılımcılara “Kanserde Erken Teşhisin Önemi” anlatılarak halkı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek hedeflendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi personelleri tarafından halka broşür dağıtılarak kanser taramaları hakkında bilgilendirme yapıldı, KETEM'e davet edildi.