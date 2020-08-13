İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapalı Halk Pazarı çevresinde çevre düzenlemesi

Erzincan Belediyesi, Kapalı Halk Pazarı çevresinde yapılan çevre düzenlemesi çalışmalarını devam ettiriyor.

Geçtiğimiz hafta 9. sokakta sürdürdüğü kaldırım çalışmalarını tamamlayan Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri pazarın dört tarafında da kaldırım çalışmalarını tamamladıktan sonra 9. sokak, 19. sokak ve Osman Pelen Caddesinde asfalt çalışmalarını başlattı. 9. sokaktaki asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, Osman Pelen Caddesinde ve 19. sokaktaki çalışmalarını da devam ettiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.