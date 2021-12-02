Kar sürücülere çile çocuklara neşe oldu

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ağır tonajlı araçlarla seyir halinde olan sürücülere çile, okul bahçesinde kartopu oynayan çocuklara ise neşe oldu.

Erzincan'da dün etkili olan kar yağışı gece ve bugün sabah saatlerinde de aralıklı devam etti. Kar yağışı Erzincan - Sivas kara yolu güzergâhında bulunan yüksek rakımlı Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde kış mevsimini iyice hissettirdi. Karayolları ekipleri asfaltta kar tutan güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Ağır tonajlı araç sürücüleri dikkatlice seyirlerini sürdürdü.

Kar yağışı Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde küçük öğrenciler için neşe kaynağı oldu. Teneffüse okul bahçesine çıkan çocuklar kartopu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan'da sıfır, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 9, Kars, Ardahan ve Ağrı'da 11, Bayburt'ta 3 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Ardahan'da eksi 2, Erzurum, Kars ve Bayburt sıfır, Erzincan'da 3, Ağrı'da 4, Iğdır'da 8 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı; Palandöken'de 43, Kop'ta 25, Ergan Kayak Merkezinde 17 santimetre olarak ölçüldü.