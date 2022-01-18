Kar, tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, tipi, buzlanma ulaşımda aksamalara ve trafik kazalarına neden oldu.

Akşam saatlerinde hızını artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidinde, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Sivas istikametine seyir halindeki ağır tonajlı araçlar Kantarlar mevkiinde trafik polisleri tarafından durdurularak geçişlerine izin verilmedi. Ağır tonajlı araç sürücüleri, dinlenme tesislerinde bekleyip karayolları ekiplerince yapılan çalışmaların ardından yola devam edecekler.