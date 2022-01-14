Kar ve buzlanma tır sürücülerinin çilesi oldu

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve buzlanma yüksek rakımlı geçit noktalarında ağır tonajlı araç sürücülerinin çilesi oldu. Erzincan-Sivas kara yolunda oluşan buzlanma nedeniyle bazı tırlar kayarak bariyerlere çarptı, bazı tırlarda yolda mahsur kaldı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Erzincan-Sivas kara yolunda Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde, sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı yüzünden ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yağışın ardından yollarda kar birikintisi ve buzlanma olması nedeniyle bazı araçlar maddi hasarlı trafik kazalarına karıştı, tır ve kamyonlar da bazı güzergâhlarda yolda kaldı.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor. Trafik polisleri, tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüleri bir süre dinlenme tesislerinde beklemeleri ve karayolları ekiplerince yapılan çalışmaların ardından yola devam etmeleri konusunda uyardı.

Tır sürücüleri kar ve buzlanmadan dolayı yüksek rakımlı geçit noktaların kendileri için adeta çileye dönüştüğünü kaydederek, “Araçlara zincirde taksak ilerleyemiyoruz. Bazı noktalarda buzlanma oluşuyor. Araçları zorladığımız zamanda şanzıman dağıtıyoruz. Çok cefa çekiyoruz” ifadelerine yer verdiler.