Kar ve sis, Doğu'dan İç Anadolu'ya açılan Sakaltutan Geçidinde kartpostallık görüntü oluşturdu

Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki 2160 rakımlı Doğu'dan İç Anadolu'ya açılan Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidinde kar ve sis kartpostallık görüntü oluşturdu.

Erzincan'ın yüksek kesimleri yağan karla birlikte beyaza bürünürken hava sıcaklığında da mevsim normallerine göre 8 derece düşüş yaşandı.

Aralıklı kar yağışının etkisini sürdürdüğü Sakaltutan ve Kızıldağ ile Ahmediye Geçidinde karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerini aldı.

Erzincan - Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan Geçidi yağan karla birlikte görsel şölen oluşturdu. İhlas Haber Ajansı ekibinin droneyle havadan görüntülediği güzergâhta üzeri karla kaplanan ağaçların ortasındaki asfalt yoldan araç sürücüleri ilerlemeye devam etti.

Kar manzarasını gören araç sürücüleri ve bazı vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ankara'dan Erzincan'a üniversitede okuyan kızını görmek için yola çıkan bir anne, “Kızıldağ'da çok kar vardı orayı geçip geldik Sakaltutan'a. Ankara'dan geliyoruz. Mevsimin ilk karını bu güzergâhta görmek nasip oldu. Çok güzel bir manzara oluşmuş. Fotoğraf çektirdik, mutlu olduk” dedi.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölgede bugün hava parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı'nın batı kesimlerinde karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin ise aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyredecek.

Rüzgâr, Doğu ve güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan'da 5, Bayburt ve Iğdır'da 4, Erzurum, Kars ve Ardahan'da sıfır, Ağrı'da 2 derece olarak kaydedildi.