Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkisini artırdı. Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşecek. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde etkili olan yağışlı hava, çarşamba günü etkisini kaybedecek. Sıcaklıkların, Salı gününden itibaren hissedilir derecede düşeceği bölgede, özellikle Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Aşırı soğuk nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Gece saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan - Sivas kara yolunda ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Erzincan - Tunceli kara yolu kar nedeniyle tır geçişine kapatıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçe merkezi ile Erzincan'a bağlı Muti Köprüsü arasında görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, valilik, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun, ikinci bir duyuruya kadar tır geçişine kapatıldığını duyurdu.