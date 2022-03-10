Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Gece saatlerinde hızını artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidinde, Erzincan-Erzurum kara yolunda ve Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için çaba sarf ediyor. Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde de ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kar yağışı maddi hasarlı kazaları da beraberinde getirdi. Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı. Yolda kalan tır sürücüleri de araçlarına zincir takılmasının ardından yola devam edebildi.

“Kar yağışı devam edecek”

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği,

yağışların Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“Kuvvetli rüzgâr uyarısı”

Erzurum ve Ağrı çevrelerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile kar erimesi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.