Kar yağışı köy yollarını kapattı

Tüm yurdu etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle Erzincan'daki 283 köye ulaşım sağlanamıyor.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı 13 köyde sık sık elektrik kesintisi yaşandı. Erzincan İl Özel İdaresine bağlı 6 greyder, 4 kepçe, 2 bıçaklı kamyon ve 8 karla mücadele ekibi köy yollarında kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, beraberindeki elektrik arıza ekipleri de ulaşabildikleri köylerde onarım çalışmalarını sürdürdü.