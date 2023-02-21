Kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da sisten görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü

Erzincan'da iki gündür kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor.

Erzincan şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah cadde ve sokakları beyaza büründürdü. Yer yer etkisini arttıran sis ve pus nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü. Mesailerine gitmek için evinden çıkan Erzincanlılar, olabildiğince dikkatli bir şekilde işyerlerine gitmeye çalıştı. Erzincan'ı örtüleyen sis uzun süre devam etti.

Gece saatlerinde hava sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü Erzincan'da sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı. Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde gün boyu buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.