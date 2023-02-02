Kara saplanan otobüsteki yolcular kurtarıldı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde kara saplanarak hareket kabiliyetinden mahrum kalan otobüsteki yolcular kurtarıldı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde kara saplanarak hareket kabiliyetinden mahrum kalan otobüsteki yolcular kurtarıldı.
Erzincan - Erzurum D100 kara yolunun 19'ncu kilometresinde saat 05. 45'de meydana gelen olayda, Patnos İtimat firmasına ait 55 AFB 409 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak kara saplandı. Kazada yaralı bulunmazken otobüs içerisindeki 41 yolcu Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince dışarıya tahliye edildi.
Yolcular başka bir otobüs gelinceye kadar Mercan Beldesinde bulunan dinlenme tesislerine götürüldü.