Refahiye'nin gelişimine katkı sunabilecek fikirleri buluşturmak ve sinerji oluşturmak düşüncesiyle tasarlanan “Kent Gelişim Stratejileri Çalıştayı”nın 2. toplantısı gerçekleştirdi. Kamu kurum yöneticileri yanında sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, ilçede bulunan bankaların yöneticileri gibi geniş bir kesimi buluşturan toplantı AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın katılımlarıyla Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir başkanlığında İlçe Öğretmenevinde düzenlendi.

Kaymakam Hatice Bayar Özdemir'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantının ilk bölümünde ilçede devam eden, tamamlanan ya da planlanan alt yapı projeleri, tesisler, sosyal/kültürel projelerin sunumu yapıldı. İlçenin sosyal, kültürel ve ekonomik potansiyelinin daha fazla işletilmesine dönük, gelişimini destekleyecek projeler arasında, Refahiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Dumanlı Tabiat Parkı Projesi, Kültür Merkezi, Gençlik Merkezi ve yüzme havuzu, Refahiye Komando Taburu gibi yatırımlar yer alıyor. Toplantı sonunda konuşma yapan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman “Bir gün herkes Refahiye'ye gelecek” dedi.

Toplantıda daha önce kararı alınan ve yürütülmekte olan projelerin hangi aşamada olduğu, bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi.

Refahiye Kent Hafızası Proje fikrini olgunlaştırmak ve bilimsel birikimden yararlanabilmek için, Erzincan Valiliği, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Refahiye Kaymakamlığı ortaklığında 14-15 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Refahiye Araştırmaları Sempozyumu”nda hazırlık çalışmaları devam ediyor. Sempozyumun açılış oturumunda “Kent Hafızası” konusu ve bununla ilgili bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi planlanıyor. Sempozyumda yönetim ve ekonomi alanında güncel konuların tartışılacağı ve “Yeni Hükümet Sisteminde Kamu Personelinin Statüsü”, “Tarım Arazilerinin Korunması Amaçlı Getirilen Kısıtlamalar” ve “Refahiye Özelinde, Çevre ve Afet Risklerine Vizyoner Bir Bakış ve Öneriler” başlıklı sunumların yer alacağı iki panel düzenlenecek. Bilimsel bildirilerin sunulacağı oturumlar ise çapraz oturumlar şeklinde 2 gün devam edecek. Sempozyum kapsamında Prof. Dr. Erdoğan Kasapoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir konser gerçekleştirilecek.

Karar alıcıların, ilçe için proje geliştirecek kişi ve kurumların ve araştırmacıların ihtiyaç duyacağı veri ve bilgiyi sunmak amacıyla hayata geçirilecek “Refahiye Kent Hafızası” projesinin envanter çalışmalarının sempozyumdan hemen sonra başlatılması kararı alındı. Kent hafızası projesi, ilçede kent kimliğinin oluşturulması, kültür erozyonunun önlenmesi ve ilçe varlıklarının katma değere dönüştürülmesi amacıyla, Refahiye'nin soyut ve somut varlık envanterinin çıkartılarak, dijital ortama aktarılmasını hedefliyor. Proje, varlık envanterinin oluşturulması için tarama çalışmaları, kent hafızasını oluşturabilecek materyal ya da objelerin toplanması, envanterin web tabanına aktarılması, “Refahiye Müzesi” kurulması, yayınlar üretilmesi gibi bileşenleri ve bazı bilimsel etkinlikleri içeriyor.

İlçenin gelişimine önemli katkı sağlaması düşünülen ve çalışmaları devam eden projelerden biri olan Refahiye balına coğrafi işaret alınması kapsamında Türk Patent Enstitüsü'ne başvurusu gerçekleştirildi. 2 ay içerisinde sürecin tamamlanması hedefleniyor. Coğrafi işaretin amacı, tescile konu olan ürünün üretimi, kaynağı gibi bir takım genel niteliklerine bağlı özelliklerden ötürü belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlamaktır. Coğrafi işaret tek bir üreticinin haklarını değil, tescil belgesindeki şartlara uygun üretim yapan ve pazarlayanların tümünün haklarını korumaktadır. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte “Refahiye Balı” Erzincan İlinin dördüncü coğrafi işaretli ürünü olacaktır. Erzincan İli daha önce “Erzincan Tulum Peyniri”, “Erzincan Bakır İmalat ve El İşlemeciliği Sanatı” ve “Cimin Üzümü” için coğrafi işaret almıştı.

Bal ve mantar ihracatı

İlçe potansiyelinin katma değere dönüştürülmesi kapsamında yürütülen önemli çalışmalardan biri de ürünlerin ihracatının gerçekleştirilmesi. Birkaç aydır ön hazırlıkları devam eden ihracat çalışmaları bağlamında “Refahiye Balı” ve mantar öncelikli ürünler olarak belirlendi. Marka, ambalaj, kurumsal yapının oluşturulması ve pazar araştırması gibi konularda hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2019 yılında ilk ihracatın gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yapılan görüşmeler sonunda bazı ülkelerle bal ve mantar ile ilgili bağlantılar sağlandı.

İlçenin Apiterapi potansiyeli

Toplantıda sunulan ve ön hazırlıklarının yapılması kararı alınan konulardan biri de ilçenin apiterapi potansiyelinin ortaya konulması. Apiterapi; bal, balmumu, arı poleni, propolis, arı sütü, apilarnil ve arı zehri gibi arı ve arı ürünlerinin koruyucu ve bazı hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı uygulama yöntemi olarak kullanılması biçimidir. Önemli bir bal üretim merkezi olan ilçenin apiterapi potansiyelinin ciddi bir katma değer oluşturabileceği düşünülüyor.

Dumanlı Tabiat Parkı

Toplantıda ayrıca, Dumanlı Tabiat Parkı'nda yürütülmekte olan tesisleşme çalışmaları değerlendirilip, bölgenin önemli bir turizm destinasyonuna dönüştürülmesi için neler yapılması gerektiği tartışıldı. Bu kapsamda, Dumanlı'da “Düşünce Merkezi” kurulması ve her yıl multidisipliner bir uluslararası sempozyumun düzenlenmesi konularının gerçekleştirilebilirliğinin değerlendirilmesi kararı alındı.

Mesleki eğitim ve istihdama yönelik bazı sosyal projelerin sunumu ve değerlendirilmesinin ardından, “Refahiye için neler yapılmalı?” sorusuna cevap aramak için fikirlerin paylaşıldığı toplantının sonunda, ilçenin tanıtımı amacıyla Refahiye Kaymakamlığı tarafından hazırlatılan kısa film katılımcıların beğenisine sunuldu.