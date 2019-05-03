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Karasu Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Erzincan’da Karasu Nehri’nin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı.

Erzincan'da Karasu Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı.



Erzincan'da etkili olan yağış ve karların erimesi dolayısıyla su seviyesi yükselen Karasu Nehri taştı.


Taşkın sonucu nehrin geçtiği Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesindeki bir köprü de sular altında kaldı.


Tarım arazilerinin de sular altında kaldığı Kargın'da hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Su baskını nedeniyle beldede içme suyu ve kanalizasyon alt yapısında da tahribat oluştu.

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