Karasu Nehri'nde rafting keyfi

Erzincan'ı doğudan batıya bölen Karasu Nehri'nde adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistler rafting yaparak stres attı.

Türkiye'nin önemli rafting parkurlarına sahip Erzincan'dan geçen Karasu Nehri, özellikle rafting, kano, kamp alanları ve kanyon geçişleriyle cazibe merkezine dönüştü. Adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistler, nehirde eşsiz manzara eşliğinde rafting yaparak stres atma imkanı buldu.

Erzincan ile Kemah ilçesi arasındaki rafting parkurunda botla nehre girmeden önce ziyaretçilere Rafting İl Temsilcisi Hakan Soylu tarafından verildi. Nehirde kürek çeken turistler, yaklaşık 10 kilometrelik parkurda 3,5 saat rafting yaptı. Katılımcılar, zorluk derecesi 3 olan 10 kilometrelik parkurun dalgalı sularında eğlendi.