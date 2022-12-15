Karayolları ekipleri kışa hazır

Erzincan Şube Şefliği tarafından kışa hazırlık programı düzenlendi.

Programa Vali Mehmet Makas, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz, Karayolları 164'üncü Şube Şefi İrfan Dumanlı ve karayolları çalışanları katıldı.

Düzenlenen programda açılış konuşması yapan Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz, hem personel olarak hem de ekipman olarak yapılan hazırlıklar ve Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra konuşan Vali Makas, “İnsanı memnun ediyorsanız devleti de yaşatıyorsunuz. Karayolları bizim bel kemiğimiz olan kurumlarımızdan biri. Hele kış memleketinin olduğu, bu kadar engebeli araziye sahip bir ilde karayolları bizim gözbebeğimiz. Sadece Erzincan'ın değil doğunun batıya, kuzeyin güneye bağlandığı bir kavşakta çalışıyor olmanız nedeniyle üzerinize çok büyük görevler düşüyor. Karla mücadele noktasında verdiğiniz mücadeleye birebir şahit oldum. Allah sizlere ve vatandaşımıza kazasız belasız bir sezon geçirmeyi nasip etsin” diyerek tüm karayolu çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar dileyip teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından kazasız bir sezon geçirilmesi için dualar edilerek kurban kesildi.