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Karayoluna inen 2 kurt görüntülendi

Erzincan’da 2 kurt yola indi.

Erzincan'da 2 kurt yola indi. Yoldan geçen araç sürücüsü kurtları görüntüledi.


Erzincan - Çağlayan yolu Mollaköy köyüne kurt indi. Sabahın erken saatlerinde fark edilen kurtlar, hayvan sürüsüne saldıramadan köyden kovalandı. Daha sonra yolda yürüyen kurtlar, aracıyla seyir halindeki Murat Aydemir, tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Görüntülerde karayolundan karşıya geçen kurtlar, ekili arazinin içerisine doğru giderek izlerini kaybettirdi.


Karayolunda araçla gittikleri sırada iki kurt çıktığını belirten Murat Aydemir, "Son derece hızlı hareket eden kurtları kısa süreliğine görüntüleyebildim. Karayolunda karşıdan karşıya geçen kurtlar, gözden kayboldu" dedi.

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