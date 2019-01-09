Karda mahsur kalan vatandaşın yardıma Erzincan Off-Road ekibi koştu

Erzincan'da, kara saplanan otomobil sürücüsünün yardımına Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü ve Derneği (EROFF) ekibi yetişti.

Akşam saatlerinde başlayan ve son yılların en yoğun kar yağışına maruz kalan Erzincan'da, yayladan Erzincan şehir merkezine dönmek üzere yola çıkan Nuri Yorulmaz'ın idaresindeki otomobil kara saplandı. Aracını bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre çaba gösteren otomobil sürücüsü Yorulmaz, bu çabasının yeterli olmadığını fark edince Erzincan Off-Road ekibine ulaşarak, yardım istedi.

Yardım talebini geri çevirmeyerek, yola çıkan ekipler, yaklaşık 5 saat süren zorlu yolculuğun ardından 1,5 metre kar olan bölgedeki yolda mahsur kalan 2 kişinin araçlarını buldu.

Arazi araçlarındaki çeki halatlarının yardımıyla kara saplanan aracı yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası kurtararak şehre indiren ekipler, Offroad araçlarını böylesine bir hizmet yolunda kullanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü ve Derneği (EROFF) Başkanı Sinan Deniz, bir kurtarma operasyonuna geldiklerini belirterek, dağ yolunda yolda kalan arkadaşlarına yardım için tüm ekiple yardıma geldiklerini söyledi.

Erzincan Off-Road ekibi tarafından kurtarılan otomobil sürücüsü Nuri Yorulmaz ise yayladan Erzincan'a dönüş yaptığı sırada yolda 2 saattir mahsur kaldığını ve çok üşüdüğünü belirterek, Erzincan Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü ve Derneği (EROFF) ekibinden yardım istediğini kaydetti.