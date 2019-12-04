Kardan yolların ulaşıma kapandığı Doğu'da soğuk hava etkisini artırdı

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 20 derece ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği belirtilerek rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi görüleceğinden dolayı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 20 derece olarak ölçüldü. Diğer illerde ise; Erzincan'ın Refahiye ilçesinde eksi 11, Erzurum'un Tekman ilçesinde eksi 12, Kars'ta ekiş 9, Ağrı'da eksi 6, Iğdır'da eksi 1 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri de Erzurum, Kars ve Ağrı'da 1, Ardahan'da sıfır, Erzincan'da 5, Iğdır'da 6 derece.

“Karla mücadele ekipleri 24 saat görev başında”

Araç camlarının sabah saatlerinde buz tuttuğu Erzincan'da kapalı köy yolları birer birer ulaşıma yeniden açılıyor.

Erzincan'da önceki gün etkili olan kar yağışı ile birlikte Refahiye ilçesinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, mevsim şartlarına bağlı olarak kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken, 15 köy yolunun halen kapalı olduğu bildirildi. İl Özel idaresi 7 greyder, 1 dozer, 3 kepçe ve 2 bıçaklı kamyon ile çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmaları ile ilgili yazılı bir açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, özel idare olarak kış hazırlıklarını tamamladıklarını ve alınan yeni araç ve ekipman ile birlikte mevsim koşullarına bağlı köy ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Yıldız, “Kurum olarak kış hazırlıklarımızı tamamladık, ekipman ve tuzlama çalışmaları için gerekli stokumuzu yaptık. İki gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte yolları kapanan köylerimizin yollarını açıyoruz, Herhangi bir acil durumda, ilgili kurumlarla birlikte hareket ederek, gece gündüz demeden ekiplerimiz bölgeye hareket edecek ve hastalık veya cenaze gibi durumlarda çalışma yapacak” diye konuştu.

Öte yandan Karayolları ekipleri de Sakaltutan, Kızıldağ, Ahmediye, Sarıkamış Geçidi gibi yüksek kesimlerde karla mücadele ve yol genişletme çalışmalarını sürdürerek ulaşımın daha rahat sağlanması için çaba gösteriyorlar.