Kardeş ilde vaaz- irşad programı

Sivas'tan gelen vaaz-irşad ekibi İl Müftülüğü personeli için düzenlenen iftar programına katıldı.Ramazan Ayı münasebetiyle “Kardeş İlde Vaaz-İrşad Programı” için Erzincan'a gelen Sivas İl Müftüsünün Başkanlığındaki vaaz-irşad ekibi İl Müftülüğü personeli için düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar programında İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, kısa bir konuşma yaparak iftar programına katılan personele ve Sivas'tan gelen Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş başkanlığındaki vaaz irşad ekibine teşekkür ederek, Hayırlı Ramazanlar temennisinde bulundu.

Programda kısa bir konuşma yapan Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise, misafirperverliğinden dolayı İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin ve personeline teşekkür ederek, program vesilesiyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Erzincanlı meslektaşlarını Kardeş İl Sivas'a beklediğini ve ağırlamaktan onur duyacağını ifade etti. İftar programından sonra Sivas'tan gelen vaaz- irşad ekibi, teravih namazı öncesi farklı camilerinde vaaz ettiler.