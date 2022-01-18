Kargaların istilası otomobili bu hale getirdi

Kış aylarında sayıları giderek artan kargalar Erzincan'ı resmen mesken tuttular.

Erzincan'da Dörtyol bölgesinde park halindeki bir aracı adeta görünmez hale getiren kargalar araç sahibini isyan ettirdi.

Erzincan'da eskiden beri sorun olan karga sürüleri geçtiğimiz cumartesi günü Dörtyol civarında park halinde bulunan bir otomobili adeta görünmez hale getirdi. Gerek ağaçlarda ve gerekse binaların çatılarında sürüler halinde yaşayan kargaların kış aylarında sayıları iki katına çıkıyor. Hal böyle olunca kaldırımda yürüyen yayalara zor anlar yaşatan kargalar, otomobilleri ise kirletmekle kalmayıp bazılarını da tanınmaz hale getiriyorlar.

Ordu Caddesi üzerine park ettiği otomobiline binmek üzere aracın yanına gelen Yakup Önder isimli vatandaş, aracı gördüğünde önce tanıyamadığını, sonrasında ise büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Özellikle akşam saatlerinde Erzincan'da ana caddelerde kargaların çok fazla yoğunlaştığını ve kaldırımda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattığını söyleyen Önder, buna bir şekilde çare bulunmasını istiyor.