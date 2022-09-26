Kargın Belediyesinden öğrencilere kırtasiye yardımı

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kargın Beldesi Belediye Başkanlığı tarafından çocuklara kırtasiye seti hediye edildi.

2022 - 2023 Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilere ve ailelerine destek olmak amacıyla Kargın Belediyesi tarafından Ömer Gültekin İlkokulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı.

Kırtasiye malzemelerinin dağıtımı vesilesi ile bir açıklama yapan Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sağsöz, “Çocuklarımızın geleceği hepimizin geleceği. Bu amaç doğrultusunda geleceğimize yatırım yapan Kargın Belediyesine çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladılar. Belediye Başkanı Zafer Kaya ve ekibine öğrencilerimiz adına şükranlarımızı sunarız” dedi.

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya ise yaptığı açıklamada öğrencilerin başarısı için her zaman onların yanlarına olmaya devam edeceklerini belirterek, “Yeni eğitim-öğretim yılına, çocuklarımıza hediye vererek başlamak istedik. Okul yönetimi ile koordinasyon halinde, çocuklarımızın eksikliklerini belirledik. Kargın Belediyesi olarak, çocuklarımızın eğitimleri ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması bizim için büyük önem taşıyor. Biz, çocuklarımızı çok iyi yerlerde görmek istiyoruz. Bu anlamda elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız” ifadelerine yer verdi.

Çocuklar, kendilerine kırtasiye seti hediye edenlere teşekkür etti.