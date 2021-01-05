İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karın yağmadığı Erzincan'da belediye çalışmalarının sezonu uzadı

Önceki yıllara nazaran kar yağışının geciktiği ve kuraklığın etkili olmaya başladığı Erzincan kent merkezinde belediye çalışmalarının yaz sezonu uzadı.


Erzincan Belediyesi ekipleri karın olmamasını değerlendirerek Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan Fırat Sokakta yol genişletme çalışmalarını başlattı. Çukurkuyu, Bozyazı ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallelerinin Erzincan-Sivas karayoluna bağlantısını sağlayan Fırat Sokakta yol genişletme çalışmaları yapılırken bir yandan da Bozyazı Mahallesi ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi arasında bağlantı oluşturacak yeni imar yollu hizmete açıldı.


Yapılan çalışmalar kapsamında 180 metre uzunluğundaki Fırat Sokak 4 metre genişletilerek 8 metreye çıkartıldı ve Bozyazı Mahallesi ve Hoca Ahmet Yesevi Mahalleleri arasında 220 metre uzunluğunda yeni bir yol vatandaşların hizmetine sunularak bölgedeki trafik daha güvenli hale getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.