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Karne hediyesi çam fidanı

Erzincan’da karne hediyesi olarak öğrencilere çam fidanı hediye edildi.

Erzincan'da karne hediyesi olarak öğrencilere çam fidanı hediye edildi.


2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte, öğrenciler karne sevinci yaşadı. Yarıyıl tatiline giren öğrencilere Erzincan'da öğretmenleri tarafından çam fidanı hediye edildi. Demirkent TOKİ İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine öğretmenleri Esra Macit tarafından karne hediyesi olarak, çam fidanı hediye edildi. Öğrencilerin ağaç sevgisi onuşunda duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunan okul müdürü Ahmet Sağsöz, fidanları toprakla buluşturarak yeşil bir doğaya sahip olma konusunda öğrencilerin de destek vermelerini istedi. Karne hediyesi olarak 30 çam fidanının hediğini belirten Demirkent TOKİ İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, amaçlarının çocukları yeşili seven ve doğayı koruyan nesiller olarak yetişmek olduğunu söyledi.

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