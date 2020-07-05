İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartal yavruları yuvalarında görüntülendi

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yumurtadan kısa bir süre önce çıkan kartal yavruları yuvalarında görüntülendi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yumurtadan kısa bir süre önce çıkan kartal yavruları yuvalarında görüntülendi.


Refahiye ilçesi yaylalarında doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, çalılıklar arasından gelen kuş sesi üzerine ne olduğunu merak etti. Çalılıklara yaklaşan ve bu anları cep telefonuyla da kaydeden vatandaş, kartal yavrularıyla karşılaştı. 3 adet kartal yavrusunu yuvalarında görüntüleyen vatandaş kuşlara rahatsızlık vermeden merakını gidererek oradan ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.