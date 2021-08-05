İhlas Haber Ajansı

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Kaşına batan kanca hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı

Erzincan’da balık tutarken oltadaki kanca kaşına batan çocuk hastanelik oldu.

Erzincan'da balık tutarken oltadaki kanca kaşına batan çocuk hastanelik oldu. Kanca hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı.


Alınan bilgiye göre, bugün saat 19.49'da meydana gelen olayda İsa Güner isimli çocuk balık tutarken kazara oltadaki kanca kaşına saplandı. Çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorlar kancayı çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek çocuğun kaşına saplanan kancayı keserek çıkardı.


Kaşına pansuman yapılan çocuk taburcu oldu.

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