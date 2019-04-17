Kavga ihbarına giden polislere kutlama sürprizi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde polis ekipleri kavga ihbarı üzerine gittikleri Binali Yıldırım Üniversitesi Tercan Meslek Yüksek Okulunda, öğrencilerin sürpriziyle karşılaştılar.

Öğrencileri tarafından 155 Polis İhbar Hattı'na bir grup gencin okulda kavga ettiği yönünde ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan Tercan İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri burada güzel bir sürprizle karşılaştı. Polisleri çiçek ve alkışlarla karşılayan öğrenciler 'En büyük polis bizim polis' sloganları attı.

Polis ekipleri daha sonra Tercan Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen etkinliğe katılarak, okul yönetimiyle birlikte pasta kesip halaylar çekerek gönüllerince eğlendi.

Ekipte yer alan Polis Memuru Ayfer Sendesen, karşılaştıkları sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Öncelikle bize bu sürprizi hazırlayan Tercan Meslek Yüksek Okulu yönetimine ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu sürprizden hiçbir arkadaşımızın bilgisi yoktu ve ihbar üzerine çıkıp buraya geldik. Arkadaşlarımız buraya geldiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bizim için çok güzel bir anı oldu. Arkadaşlarımız ile birlikte zaman geçirmek bizler için gerçekten çok önemli. Yine suç ve suçluyla mücadele ederken de toplum desteğinin de önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Arkadaşlarımız da bizlere bu desteği fazlasıyla gösterdiler. İyi ki varlar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Sürprizi hazırlayan öğrenciler ise, ilçede görev yapan polislere sürpriz bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Polislerimiz için nasıl bir program düzenleyebiliriz diye düşündük ve böyle bir sürprize karar verdik. Vatanımızın bekası için canını ve malını feda ederek mücadele eden polis abilerimize haber vermeden okulumuzda bir olay olduğunu söyledik. Bunun üzerine onlarda buraya geldi ve biz de onlara böyle bir sürpriz yaptık. Bu vesileyle tüm emniyet teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" dediler.