Kayak tutkunlarının güvenliği Mehmetçik'e emanet

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde nöbet tutan JAK ve JÖAK timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere huzur ve güven veriyor.

2021-2022 kayak sezonunun başladığı Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde gece gündüz demeden nöbet tutan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet ederek, huzur ve güven veriyor.

Yaralama, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara karşı daima teyakkuzda olan jandarma ekipleri, kayak merkezinde tatbikat ve eğitimlerine aksatmadan devam ediyor.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nın son yaptığı tatbikat nefes kesti. Ekipler, Ergan Dağı'nda kış turizmi sahalarında şüpheli pakete müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Jandarma komando timleri, bomba arama köpek unsurları, patlayıcı madde uzmanları ve kar motorlu arama kurtarma timlerinin görev aldığı geniş kapsamlı tatbikatta drone unsurları da kullanılarak havadan keşif yapıldı. Senaryo gereği, dedektör ile bölgede arazi arama ve tarama yapan komandolar, şüpheli bir paketle karşılaşması üzerine, kar motorlarıyla bölgeye JAK, bomba imha uzmanları ve bomba arama köpeği yönlendirildi. Şüpheli paket, çevre güvenliği alındıktan sonra bomba imha uzmanı tarafından su topu yöntemi ile infilak ettirildi. Kayak severler tarafından ilgi gören tatbikat sorunsuz sona erdi. Jandarma komando timlerimi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri kış turizm sezonu boyunca Ergan Dağı bölgesinde vatandaşların kaybolma ve karşılaşabileceği kazalara karşı görevlerini sürdürecekler.