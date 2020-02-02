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Kayak yaparken çarpışan 2 kayakçı yaralandı

Erzincan’da hafta sonu tatilinde kayak yaparken çarpışan 2 kayakçı, yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da hafta sonu tatilinde kayak yaparken çarpışan 2 kayakçı, yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Erzincan kent merkezine 12 kilometre mesafedeki Ergan Dağında hafta sonu tatilinde kayak yapan bir kayakçı hızını kontrol edemeyerek snowboardcuya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki kayakçı da düşerek savruldu. Kayak kazasında yaralanan iki kayakçı Ergan'da hazır kıta bekleyen görevli ekipler tarafından pisten sedyeyle aşağı indirildi. Ambulansa Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kayakçılar tedavi altına alındı.


Öte yandan kayak merkezinin pist dışında, kayakçıların bulunmadığı alanda kar kayması yaşandı. Herhangi kimsenin bulunmaması üzücü bir hadise yaşanmasının önüne geçti.

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