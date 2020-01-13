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Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde düzenlenen “Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası” nefes kesen yarışlarla sona erdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen “Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası” nefes kesen yarışlarla sona erdi.


İkinci gün yarışları sonunda dereceye giren sporcular kategorilerinde şu isimlerden oluştu:


“E16 (12)


1. Altar Ilgaz Tuzcuoğulları


2. Taha Serkan Türkeş


3. Burak Efe Değirmenci


K16 (6)


1. Hatice Elif Kurt


2. Dilara Ertaş


3. Ece Su Özgür


E18 (10)


1. Zeynel Abidin İşcan


2. Hamza Uçar


3. Gökhan Karakoç


K18 (8)


1. Meryem Sena Yurtsever


2. Eylül Selen Yıldırım


3. Ayşa Asya Tuzcuoğulları


E20 (20)


1. Devran Ören


2. Kasım Karataş


3. Ozan Ayçiçek


K20 (10)


1. Melike Aslan


2. Evin Kaya


3. Melike Bilir


E21 (15)


1. Umut Gürcan


2. Önder Aktimur


3. Uğur Ayçiçek


K21 (8)


1. Nazlıcan Düzce


2. Gülsah Bircan Akpınar


3. Gamze Nur Erçik


EYB Yetişkin (5)


1. Özgür Özdemir


E35+


1. Ali Öner


K35+


1. Ayşegül Güner Değirmenci

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