Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nu tarafından Erzincan'da düzenlenen Oryantiring Türkiye Şampiyonası ilk gün yarışlarında dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonasının ilk gün yarışları Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapıldı. Kayaklı sporcuların 2 bin 340 rakımlı alanda harita ile yön bularak en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele ettiği yarışlar yarın sona erecek.

Kayak merkezinin 1. etabında düzenlenen şampiyonaya, 20 kulüpten 101 sporcu katıldı.

İlk gün yarışlarının ardından düzenlenen törenle sporculara madalyaları kentin protokolü tarafından takdim edildi.

İlk gün yarışlarında dereceye giren sporcular şu isimlerden oluştu:

E16 (9/12)

1. Altay Ilgaz Tuzcuoğulları 2. Burak Efe Değirmenci 3. Murat Arda Ayanoğlu

K16 (6/6)

1. Dilara Ertaş 2. Hatice Elif Kurt

E18 (9/10)

1. Hamza Uçar 2. Bülent Soyalp 3. Gökhan Karakoç

K18 (7/8)

1. Altay Ilgaz Tuzcuoğulları 2. Merve Sena Yurtsever 3. İlayda Berivan Toy

E20 (15/20)

1. Ozan Ayçiçek 2. Yasin Ayçiçek 3. Kasım Karataş

K20 (10/10)

1. Evin Kaya 2. Ebru Arslan 3. Melike Bilir

E21 (15/16)

1. Umut Gürcan 2. Uğur Ayçiçek 3. Önder Aktimur

K21 (6/8)

1. Gülşah Bircan Akpınar 2. Kezban Taş 3. Nazlıcan Düzce

EYB Yetişkin

1. Hasan Özgür

E35 +(2/2)

1. Murat Ayanoğlu 2. Berat Değirmenci

K35 +

1. Ayşegül Güner Değirmenci