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Kayalar arasına düşerek mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Erzincan’ı Çayırlı ilçesinde kayalar arasına düşerek mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı.

Erzincan'ı Çayırlı ilçesinde kayalar arasına düşerek mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı.


Çayırlı ilçesine bağlı Karataş köyünde bir keçinin kayalar arasına düşerek mahsur kaldığı ihbarı AFAD'a bildirildi. Bunun üzerine Erzincan'dan AFAD ekibi yola çıkarak ihbara konu kayalık alana ulaştı. AFAD ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda keçi düştüğü yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.


Keçi sahibi AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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