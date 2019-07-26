Kayalıklarda mahsur kalan çoban köpeğini AFAD kurtardı

Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan çoban köpeğini İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Erzincan'ın Tercan ilçesi Elmalı Köyünde koyun sürüsüne eşlik eden çoban köpeği, kayalıklarda mahsur kaldı. 1 gün süreyle yaklaşık 40 metre yükseklikteki çıktığı kayalıklardan aşağı inemeyen çoban köpeğini kurtarmak için Erzincan'dan AFAD ekibi gitti. Olay yerine varan AFAD ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla çoban köpeğini mahsur kaldığı yerden bağladıkları halatla kurtardı. Kurtarılan köpek, sahibine teslim edildi.