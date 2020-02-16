İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaybolan köpek karakola sığındı

Erzincan’da kaybolan Golden cinsi köpek Çarşı Polis Merkezi Amirliğine sığındı.

Erzincan'da kaybolan Golden cinsi köpek Çarşı Polis Merkezi Amirliğine sığındı. Polislerin ‘Karamel' adını verdikleri köpek karakolun maskotu haline geldi.


Erzincan merkezde kaybolan ya da sahibi tarafından terk edilen Golden cinsi köpek Karaağaç Mahallesi Çarşı Polis Merkezi Amirliğine sığındı. Boynunda takılı tasmasında ismi olmadığı için polisler tarafından “Karamel” adı verilen köpek karakolun adeta maskotu haline geldi. Soğuk kış günlerinde üşümemesi için karakolun arka bahçesinde bulunan kulübede kalan Karamel, karakolda görev yapan polisler tarafından çok sevildi. Polislerin adeta gözü gibi baktığı ve sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Karamel karakolda görev yapan emniyet mensupları ile beraber mesai yapıyor. Emniyet mensuplarının şefkati ise Karamel'e güven veriyor. Sosis ve kuru mama ile beslenen köpek yalnız kaldığı zamanlarda ise huysuzlanarak oyun oynamak istiyor. Eğitimli olduğu düşünülen Karamel'in polislerle oyun oynarken verilen komutları yerine getirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.


Karamel'in kendiliğinden karakola geldiğini kaydeden polisler, köpeğin artık emniyette olduğunu ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.