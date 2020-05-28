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Kayıp büyükbaş hayvanları AFAD ekipleri dronla buldu

Erzincan’da kırsal alanda kaybolan büyükbaş hayvanlar AFAD ekiplerinin dronla havadan yaptıkları tarama çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Erzincan'da kırsal alanda kaybolan büyükbaş hayvanlar AFAD ekiplerinin dronla havadan yaptıkları tarama çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.


Erzincan merkez Keklikkayası köyünde bir besiciye ait otlamaya salınan hayvan sürüsü kırsal alanda kayboldu. Vatandaşın durumu haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.


AFAD ekipleri hem karadan hem de dronla havadan arama çalışması yaptı. Dronla tespit edilen hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

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