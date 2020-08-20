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Kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü ceset buldu

Erzincan’ın Tercan ilçesinde, 9 gündür kayıp olan Abdullah Yalman’ı (62) arama çalışmaları sırasında AFAD ekipleri, toprağa gömülü erkek cansız bedeni buldu.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, 9 gündür kayıp olan Abdullah Yalman'ı (62) arama çalışmaları sırasında AFAD ekipleri, toprağa gömülü erkek cansız bedeni buldu. Cansız bedenin kime ait olduğu araştırılıyor.


Tercan'da annesiyle yaşayan Abdullah Yalman, 9 gün önce kayboldu. Kayıp ihbarında bulunulan Yalman için arama çalışması başlatıldı. Sonuç alınamayınca da Erzincan Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nden yardım istendi. Bahçecik Mahallesi yakınlarındaki ağaçlık alanda yürütülen arama çalışmaları sırasında AFAD ekipleri, toprağa gömülü erkek cansız bedeni buldu. Cansız bedenin kime ait olduğu araştırılıyor.


Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

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