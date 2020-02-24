İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp yaşlı kadın jandarma ekiplerince bulundu

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan yaşlı kadın jandarma ve AFAD ekiplerince kırsal alanda bulundu.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan yaşlı kadın jandarma ve AFAD ekiplerince kırsal alanda bulundu.


Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Faika K., (80) jandarma ve AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.


Uzun zamandır kırsalda susuz kalan yaşlı kadına jandarma astsubay kendi elleriyle su içirdi. Yüz kısmında düşmeye bağlı çizikler oluşan yaşlı kadın ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.