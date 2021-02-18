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Kaymakam Arslantürk'ten şehit ailesine ziyaret

Çayırlı Kaymakamı Abdullah Arslantürk ilçede bulunan şehit ailesini ziyaret etti.


Şehit Ailesinin hal ve hatırlarını soran Arslantürk sağlıklı ve uzun ömürler temennisinde bulundu. Ziyaret kapsamında başta tüm şehitler için dua eden Kaymakam Aslantürk, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ettiler. Ziyarete Çayırlı Kaymakamı Abdullah Arslantürk'e, İlçe Jandarma Komutanı Akın Poçulu ve İlçe Emniyet Amiri Serdar Çelebi eşlik etti.

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