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Kaymakam Aytemür başarılı öğrencileri ödüllendirdi

İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.


İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür, Yükseköğretim Kurumları Sınavında 419 puan alarak Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliğini kazanan Hatice Budak ile 413 puan alarak Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliğini kazanan Semanur Soy'a tablet hediye etti. Öğrencilerin başarılarını tebrik eden Kaymakam Aytemür, “Başarılarınızın üniversitede de devam etmesini dilerim. Temennim sizin gibi başarılı öğrencileri diğer öğrencilerinde örnek almasıdır. Başarılarınız daim yolunuz açık olsun” dedi.

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