İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Aytemür sürü sahipleri ile bir araya geldi

İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür, ilçede bulunan küçükbaş hayvan sahipleri ile bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi.


Erzincan'ın İliç İlçesi Kaymakamı Hicabi Aytemür, ilçedeki hayvan sahiplerinin sorunlarını, istek ve şikâyetlerini dinlemek, yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendirmek üzere sürü sahipleri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda küçükbaş hayvan sahipleri Kaymakam Aytemür'e istek ve taleplerini iletti.


Toplantıya Kaymakam Hicabi Aytemür'ün yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Veli Serden Güler, İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Hatice Keklik, İlçe Tarım Müdürü Murat Çelebioğlu ve küçükbaş sürü sahipleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.